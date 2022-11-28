黃敏惠稱黨中央南下輔選 李俊俋讓市民看見改變可能

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天說，國民黨中央會規劃南下輔選；民進黨嘉義市長參選人李俊俋表示，未來3週將讓市民看見改變的可能。

嘉義市長黃敏惠今天下午參加2022阮劇團封箱感謝祭，事後接受媒體聯訪，對於國民黨中央在未來3週的輔選機制，她表示，黨中央持續在關心，但目前還是市政工作為主，特別現在正進行議會的定期大會，且在重要的審核預算期間。

黃敏惠指出，未來3週時間，只要行程有空檔，黨中央就會規劃南下輔選；市政工作努力往前走就對了，踩著不變步伐，本來就要為市政認真打拚，這是一貫的態度。

對於是否會邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等首長南下輔選，黃敏惠說，支持者都認為要趕快邀請到嘉義市輔選；未來彼此都是經驗的交換，在區域發展方面更要攜手合作，令人高興的是，大家都真正為人民的福祉在努力，這也是最大責任。

李俊俋今天還是持續站在路口向市民拜票，他在臉書（Facebook）貼文表示，嘉義市這一仗很重要，懇請市民12月18日團結同心，一起努力贏回嘉義市；並承諾這未來3週時間，絕對不會浪費任何一點時間，一步一腳印，讓市民看見改變的可能。

李俊俋指出，今天在站路口拜票時，一名民眾走過來，默默拿起手舉牌加入拜票行列。這次民進黨的挫敗，無疑是一聲響亮警鐘，民進黨必須彎下腰道歉，也必須低下頭檢討，但正如這名支持者所做的，在彎腰後，還是要站起來。

李俊俋說，為了更好的嘉義市，為了更好的台灣，要繼續打拚、奮戰，繼續與人民溝通，嘉義市長重行選舉是九合一選舉最後一戰，也會是民進黨改變的第一站，籲請市民加入行列，改變就從嘉義市開始。（編輯：陳仁華）1111128