高市展開正副議長之爭 黃捷加入民進黨團運作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市議員選舉落幕，藍綠在議會均未過半，民進黨團今天開會通過無黨籍市議員黃捷加入黨團運作，並決議黨團成員須對未來正副議長人選團結一致性投票。藍營則不排除假投票決定正副議長人選。

民進黨高雄市黨部主委許智善與市議員鄭光峰今天中午在市長陳其邁競選總部共同主持新科議員首次會議，邀民進黨新當選27人、無黨籍原住民2人及無黨籍黃捷、台灣基進張博洋、台聯吳銘賜共32人出席，其中有3人請假未現身。

民進黨高雄市黨部會後發布新聞稿表示，民進黨今天正式成立第4屆高雄市議會民進黨團，會中一致通過，黃捷加入民進黨黨團運作。黃捷表示，過去自己一人孤立難行，未來結伴同行，更有機會讓高雄、鳳山建設等更順利推動。

至於正副議長人選，民進黨高雄市黨部表示，將由黨團決定。黨團成員應對正副議長人選採一致性投票，若未依黨團決議投票者，同意開除黨籍之黨紀處分。

陳其邁今天下午視察高雄捷運工程時接受媒體聯訪表示，正副議長的人選會由黨團協調產生。但「不過度競爭」是今天開會的最大共識，一定會採合議、協調方式產生正副議長人選，至於人選是誰，這幾天會再做一些討論。

綠營人士透露，目前康裕成、鄭光峰呼聲高，2人分別獲新潮流及湧言會支持，但由誰參選議長或副議長，還要再協調。

民進黨資深市議員李喬如昨天聲明退出湧言會，李喬如今天接受媒體訪問表示，因不想在正副議長派系競爭中「傷感情」，才決定退出。湧言會今天發新聞稿表示，尊重李喬如的選擇。至於正副議長選舉也尊重協調，沒有派系競爭問題。

國民黨高雄市黨部主委許福明今天接受中央社記者訪問表示，國民黨會盡快召開當選同志座談會，討論、聽取對於正副議長的參選提名意見。

許福明說，有意參選者可在座談會中表態，若沒共識，不排除假投票決定，決定後再報黨中央核定，核定後，若未團結一致投票，也將祭出最嚴厲的黨紀處分。（編輯：黃世雅）1111128