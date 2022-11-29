華山火鍋公益週 到合作店家消費助獨居長輩愛心年菜

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華山基金會台中據點29日邀集在地10多家火鍋餐廳業者，參與火鍋公益週愛心活動，民眾即日起至12月20日到合作店家用餐，店家將捐出5%營業額，認助華山基金會弱勢獨居老人愛心年菜。（華山基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月29日

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（中央社記者蘇木春台中29日電）華山基金會台中據點今天邀集在地11家火鍋餐廳，參與「火鍋公益週」活動，即起至12月20日，民眾只要到合作餐廳消費，店家將認捐基金會愛心年菜活動，送暖弱勢長輩。

華山基金會今天在龍井區鱻盅鍋物旗艦店舉行「火鍋公益週」愛心活動開跑儀式，由業者與市議員林孟令、吳瓊華、張家銨及龍井區公所許農等人，一同烹煮愛心火鍋，並送到龍井區的弱勢獨居長輩家中。

華山基金會龍井愛心天使站長柯玫香今天表示，今天獲贈火鍋的長輩，是家住貨櫃屋的林阿嬤，她收到愛心火鍋，想起自己平時「要照顧智障兒子，丈夫每週要洗腎，從未外出吃過好料，甚至連親友婚宴也都沒去過」，特別感動與開心。

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柯玫香說，火鍋公益週活動由台中市龍井、太平、沙鹿、大雅與梧棲區共11家火鍋業者參與，民眾只要今天起至12月20日前往合作店家用餐，店家將捐出5%營業額，認助華山基金會弱勢獨居老人愛心年菜活動，活動店家詳情可上臉書（Facebook）「華山基金會龍井愛心天使站」粉絲團查詢。

華山基金會說明，現正發起2023年服務暨第20屆「愛老人 愛團圓」弱勢獨居老人愛心年菜公益行動，活動可上華山基金會網站查詢，愛心專線（04）25630422。（編輯：陳仁華）1111129