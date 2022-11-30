台中國際花毯節12/3登場 「心花開」療癒民眾

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台中國際花毯節將於12月3日登場，主花毯「希望莊園」以南法城堡莊園為風格打造，每個整點還會有如咕咕鐘的表演秀。中央社記者趙麗妍攝 111年11月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中國際花毯節將在12月3日登場，今年主題「心花開」，4個精靈串聯而成主題展區，主花毯以南法城堡莊園打造，透過19種逾20萬株的草花，療癒民眾因疫情而紛亂的心。

台中國際花毯節今年邁入第11年，12月3日登場，在有台中後花園之稱的新社舉辦，由19種逾20萬株的草花，除有萬壽菊、情人菊、四季海棠外，另還新增錦葉紅龍等，打造南法風情的城堡花園。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台中國際花毯節主題為「心花開」，希望透過花草的視覺饗宴，讓近年民眾因疫情紛擾的心，可以獲得療癒。

台中市觀光旅遊局表示，台中國際花毯節主花毯「希望莊園」，以南法城堡莊園為風格打造，上午10時到下午3時，每個整點都會有如咕咕鐘表演的主花毯秀；還有花仙子、毛毛、BOO龍、圓圓等4個精靈創意主題展區。

花毯節展區中，120公尺長的街道有30名小農、客家特色小物進駐，民眾可徜徉在南法的街道風情中，悠閒喝咖啡、逛市集。（編輯：謝雅竹）1111130