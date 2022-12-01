竹縣推民間企業捐YouBike 台元科技園區響應

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新竹縣政府1日表示，縣府推行民間企業捐贈YouBike方案，獲台元科技園區響應，捐贈40車柱及40輛自行車，將在園區附近增設2站，滿足民眾對公共自行車的需求。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月1日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣政府今天表示，縣府推行民間企業捐贈YouBike方案，獲台元科技園區響應，捐贈40車柱及40輛自行車，將在台元園區附近增設2站，預計12月底建置完成。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，縣府於今年6月底在竹北市建置YouBike2.0，為建置完整公共自行車網絡，也推行民間企業捐贈YouBike方案，獲台元科技園區響應。

另外，新竹縣長楊文科說，預計112年1月進行新豐鄉、湖口鄉、竹東鎮站點會勘及確認，以滿足更多民眾對公共自行車的需求。

交通旅遊處長游志祥表示，為解決民眾租借YouBike面臨租賃站無法還車的困擾，今天起新增「滿站免費增時」服務，民眾可獲得免費15分鐘至鄰近站點還車。

游志祥說，使用YouBike2.0「滿站增時」功能，要先下載官方APP，登入會員帳號及開啟手機GPS定位才可使用。（編輯：唐聲揚）1111201