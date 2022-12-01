竹縣體育場附屬停車場啟用 半小時10元活化使用率

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「新竹縣體育場周圍暨第二運動場附屬停車場」1日正式舉行啟用典禮，採24小時計費制，盼透過收費停車活化停車場使用率，也讓民眾享有良好停車環境。中央社記者郭宣彣攝 111年12月1日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）「新竹縣體育場周圍暨第二運動場附屬停車場」今天舉行啟用典禮，縣府表示，為24小時收費，不分平、假日每半小時收費新台幣10元，汽車進場未滿30分鐘免費，盼活化使用率。

「新竹縣體育場周圍暨第二運動場附屬停車場」今天舉行啟用典禮，副縣長陳見賢致詞表示，體育場附近提供432格汽車格，第二運動場有提供27格汽車停車位，透過收費停車，目的是為活化停車場使用率，也讓民眾享有良好停車環境。

新竹縣政府教育局長楊郡慈透過新聞稿表示，停車場附近不僅有餐廳、住宅、體育館、百貨公司及學校等，停車需求高，透過導入車牌辨識及多元支付自動繳費等系統方式，活化使用率，並於11月完成試營運測試。

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楊郡慈說，目前，縣府委託業者營運3年，以維護管理停車環境品質，並在營運期間滾動式檢討各項停車服務，希望透過委外營運停車場，能改善停車空間品質，並有效利用公有土地，發揮最大效益，打造智慧科技與安全的生活環境。

新竹縣政府提供新聞資料，汽車停車費用依「新竹縣公有停車場收費標準」，不分平、假日每半小時收費10元，進場未滿30分鐘免費，每12小時上限為150元，並以每月2400元的合理月租方式計費。（編輯：方沛清）1111201