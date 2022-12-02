中市府跨域就業計畫 身障者走出山城樂在職場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為協助身障者就業，台中市勞工局推動「跨域就業計畫」，跨區開發就業機會。勞工局表示，其中家住石岡、輕度智能障礙的小樺，就是透過這項計畫擔任房務人員，即使天天通勤仍樂在工作中。（台中市勞工局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中2日電）為協助身障者就業，台中市勞工局推動「跨域就業計畫」，跨區開發就業機會，勞工局今天表示，已有6人順利從山城到市區就業，其中1名身障女孩天天通勤不嫌累，樂在工作中。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊各行各業，身障者媒合就業相對不易，勞工局山線就業服務區推動「跨區就業計畫」，結合山線到市區的交通路網，跨區開發就業機會。

勞工局透過新聞稿指出，跨區就業計畫推動2年來，成功帶領6人自山線進入市區就業，其中家住石岡、輕度智能障礙的小樺，就是透過這項計畫媒合到西屯區林酒店擔任房務人員，即使天天通勤仍樂在工作中。

台中市勞工局長張大春表示，為協助身心障礙者就業，勞工局將全市29區分為4個服務區，委託團體推動支持性就業服務，為身障者開發、媒合職缺及輔導就業，成功推介就業率近9成，顯示一般事業單位對進用身障人員很認同。

張大春說，由於疫情延燒3年，各行各業受到衝擊，多少影響到身障者推介就業率，以台中山線、海線地區為例，就業資源相對較少，就服員為了開發就業機會，無不卯足勁。

山線服務區就服員胡家銘表示，若要跨區媒合，對身障者而言，交通工具及通勤時間太長都是問題。還好有152、153公車路線，從山線地區行駛高速公路直達市區，交通便利，也能縮短通勤時間，這項優勢提供就服員跨區開發就業機會很大助力。

以小樺為例，胡家銘說，小樺2年前高中剛畢業時，向山線就業服務區尋求協助，目前在林酒店穩定就業2年，在飯店內訓練1年終於能獨當一面。

林酒店副理曾子慧說，小樺目前1天能完成6間房務，距離11間標準仍有一段距離。即使如此，大家都看到小樺的努力與進步，今年9月為小樺加薪肯定，激勵小樺有信心朝11間目標邁進。（編輯：謝雅竹）1111202