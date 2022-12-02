新北深坑多福宴12/16封街辦桌 石斑魚也入菜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市深坑區公所2日表示，將以在地特色豆腐等食材結合優質台灣石斑魚、干貝、牛肚、軟殼蟹、養生紅藜等打造13道料理，16日於深坑老街封街辦桌，讓民眾在深坑老街懷舊風情中享受美食。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北深坑區公所結合商圈發展協會，以在地特色豆腐、黑豬肉香腸、竹筍、包種茶結合石斑魚、干貝、牛肚、軟殼蟹、養生紅藜等食材，16日將在深坑老街封街辦桌「深坑多福宴」。

深坑區長黃美華今天在記者會表示，「深坑多福宴」自2015年開辦以來，深受歡迎。今年以「團圓迎金兔」設計本屆多福宴美食，邀請獲新北嚴選美食業者及深坑知名餐廳，一起推美食饗宴。

黃美華說，以豆腐等「深坑4寶」食材，結合優質台灣食材的石斑魚、干貝、牛肚、軟殼蟹、養生紅藜，打造13道驚艷料理及2份深坑特色伴手禮；讓民眾在深坑老街懷舊的風情，封街辦桌享受在地好味道。

新北市商圈聯合會理事長黃建強接受中央社記者訪問時表示，新北市有23處商圈發展協會，共17個協會加入聯合會，希望藉由交流與觀摩的總體力量，串連公私資源，提振COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟。

「2022深坑多福宴」將於16日晚間在深坑老街封街辦捉，睽違2年復辦的「多福宴」，除彙集各餐廳的黑豬肉高粱香腸、白斬黃金閹雞、卜肉豆腐蝦仁捲、紅藜干貝油飯、豆腐煲拿手好、米粉鍋、狀元蹄等拿手絕活菜，還加碼「綠竹筍水餃」及梅酒為伴手禮。

深坑區公所說，「多福宴」將於3日中午12時準時限量開賣，深坑商圈也計劃將今年的多福宴菜色包裝成年菜上網開賣。（編輯：李錫璋）1111202

「2022深坑多福宴」將於16日晚間在深坑老街登場，睽違2年復辦的「多福宴」，彙集各餐廳的黑豬肉高粱香腸、卜肉豆腐蝦仁捲、養生紅藜干貝油飯、狀元蹄等拿手絕活菜，讓民眾享受在地好味道。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月2日

新北市深坑區公所結合商圈發展協會，以在地特色豆腐、黑豬肉香腸、竹筍、包種茶結合石斑魚、干貝、牛肚、軟殼蟹、養生紅藜等食材，將於16日在深坑老街封街舉辦「深坑多福宴」。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月2日