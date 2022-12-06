桃園市議會審總預算 民進黨團提議退回重編失敗

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桃園市議會6日召開臨時會聯席審查112年度桃園市總預算案，民進黨團提案預算應交由下一任市府編列，審議權交由下屆議員，但沒有達過半標準。民進黨團召集本屆及下屆議員舉行記者會，下屆總召呂林小鳳（右9）表示，民進黨虛心接受敗選結果，但退回預算重審是必然的，並率領所有成員高喊「責任政治，重編再審」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市議會今天召開臨時會聯席審查明年度桃園市總預算案，民進黨團提案預算應交由下一任市府編列，審議權交由下屆議員，但最終以15票贊成、27票反對，沒有達到過半標準。

桃園市議會民進黨團上午召集本屆及下屆議員舉行記者會，下屆總召呂林小鳳表示，民進黨虛心接受敗選結果，但退回預算重審是必然的，並率領所有成員高喊「責任政治，重編再審」。

呂林小鳳指出，桃園市長當選人張善政提出成立婦幼局、1280月票等政見必須透過預算實現，且與現任的桃園市長鄭文燦市府編列預算有所出入，距離新市府團隊上任只剩2週時間，實在沒有理由與急迫性在短短8天內完成。

呂林小鳳表示，國民黨希望速審的立場不符責任政治，更顯示國民黨團也認為張善政的團隊沒有能力把預算編好、市政做好，才必須用鄭文燦市府的預算來拖延市政監督的戰場。

呂林小鳳說，張善政所提社會福利包括敬老金提高新台幣500元、免費營養午餐等政見，在這次的預算書中都沒有呈現，主張應全面退回重新調整，否則勢必要追加預算，是不是又有債留子孫的疑慮。

不過當呂林小鳳在臨時會聯席審查中提出退回重審預算的動議，現場15名的民進黨議員贊成，國民黨與無黨議員27人反對，未能達到過半標準，對於這樣的結果，民進黨團表示遺憾。

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但國民黨團總召徐其萬說，「審查預算是本屆議員的權利及義務，反對民進黨的動議」，市府各局處早在6、7月就開始編列預算，目前的情況也跟2014年升格為直轄市時不同，當時的縣議會無法審市政府預算，才會在下屆市長上任後才審預算。

徐其萬表示，過去鄭文燦施政時也有類似的情形，都是以追加減預算，和議會授權議長在非會期期間，同意市政府先墊付，有先例可循，議員們都是為了桃園的建設及發展努力，實在不必打政治的口水仗。（編輯：李錫璋）1111206