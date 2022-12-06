民團指不應讓學生站校外指揮 景美、北一女將改善

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台灣青年民主協會指出，在教育部發函提醒不應讓學生到校門外指揮交通後，景美、北一女中卻仍有此狀況。景美女中今天表示，已決定不讓學生協助此工作；北一女中也說，將討論改善方案。

台灣青年民主協會在臉書發文表示，教育部8月發函各校強調，如果有請學生協助交通服務事務，服務地點應為學校門口內側安全位置，也就是不應讓學生站到校門外的路口指揮交通。

青民協指出，經過調查發現，有多所學校仍讓學生站在校門外指揮，像是景美女中在上、下學時，會有學生在校門口拿旗子引導；北一女中也安排學生輪值到校門外舉牌引導、舉旗擋車。

景美女中校長周寤竹今天接受電訪表示，因為學校門口就是十字路口，除了一般車流，放學時更有數部不同路線的校車要駛離，加上行人要過馬路，確實有交通安全維護的需求。

周寤竹指出，過去協助維護交通安全的同學在出勤前會接受相關教育，值勤時也會有師長及教官陪同，但路口無論如何都會有安全疑慮，因此收到教育部函文後，校內一直在討論該如何因應。

周寤竹說，為了保障學生安全，已經確定讓學生不再協助這項工作，但後續如何確保放學時全校約2000名孩子的安全，將是個難題。

北一女中表示，下週舉行的校內交通安全委員會中，將討論符合教育部標準的改善方案，界定學生值勤位置，確保學生位於安全範圍內。（編輯：張銘坤）1111206