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中國防疫放寬病例數下降 發燒患者卻擠爆醫院
首頁 / 地方

搶攻後疫時期商機 中市飯店業者推活動迎客

2022/12/7 12:20（12/7 13:16 更新）
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COVID-19疫情逐漸解封，萬豪國際集團旗下的台中萬楓酒店除配合集團13家酒店推出「心動台灣」住房專案，7日起到13日期間住宿將獲得台中萬楓週年紀念明信片，並可參加館內集點活動，還有機會抽中住宿券。中央社記者郝雪卿攝 111年12月7日
COVID-19疫情逐漸解封，萬豪國際集團旗下的台中萬楓酒店除配合集團13家酒店推出「心動台灣」住房專案，7日起到13日期間住宿將獲得台中萬楓週年紀念明信片，並可參加館內集點活動，還有機會抽中住宿券。中央社記者郝雪卿攝 111年12月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）隨著疫情逐漸解封，台中市飯店餐飲業人潮湧現，多家飯店業者紛紛推出優惠活動迎客，有飯店今天起住宿可獲得紀念明信片及參加集點活動，並有機會抽中住宿券。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸解封，萬豪國際集團旗下的台中萬楓酒店除配合集團13家酒店推出「心動台灣」住房專案，今天起到13日期間住宿將獲得台中萬楓週年紀念明信片，並參加館內集點活動，有機會抽中台灣萬豪集團旗下酒店品牌的住宿券。

台中萬楓酒店總經理丹尼爾（Daniel Roland Meier）表示，隨著國境解封，目前國際商務出差及休閒觀光的需求在台中發展開來，台中承載在地人文與生活特色，吸引不少國人及國際觀光客前來旅遊。

丹尼爾說，預期2023年第2季國際航班供應狀況回穩後，將會帶來一波旅遊高峰期，另外，也相當期待台中國際會展中心於2023年完工，未來的國際型策展或貿易型會展，勢必會讓台中直接對接世界。

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