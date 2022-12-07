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苗縣首案社會住宅動土 107戶預計114年完工

2022/12/7 18:58（12/7 19:16 更新）
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苗栗縣首件社會住宅建案「明駝好室」7日舉辦動土典禮，縣長徐耀昌（淺色背心者）等人出席執鏟，盼工程如期如質完工。中央社記者管瑞平攝 111年12月7日
苗栗縣首件社會住宅建案「明駝好室」7日舉辦動土典禮，縣長徐耀昌（淺色背心者）等人出席執鏟，盼工程如期如質完工。中央社記者管瑞平攝 111年12月7日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣首件社會住宅建案「明駝好室」位於苗栗市恭敬里，今天舉辦動土典禮，除興建107戶外，並規劃店鋪及日照中心，工程預計114年10月完工。

國家住宅及都市更新中心向台糖租用苗栗市恭敬里苗栗地方法院旁空地，興建地上12層、地下2層建築的「明駝好室」社會住宅，在苗栗縣政府工商發展處協助下，完成建造流程，今天舉辦開工動土典禮。國家住都中心執行長黃景茂、苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議長鍾東錦等人持鏟動土，並焚香祝禱工程順利。

黃景茂表示，「明駝好室」基地位於苗栗市中正路，鄰近國道1號、台72線快速道路，交通便捷，周邊南苗生活商圈、國立聯合大學等學校、醫療、民生機能完善，建案1樓開放空間規劃設置日照中心社福設施及店鋪，創造共融及友善鄰里優質環境。

黃景茂強調，國家住都中心將住好屋的理念實踐在建築設計裡，除符合「智慧建築」、「綠建築」、「耐震」3大標章，同時注重防災規劃，包含地震預警系統、當層排氣、正壓逃生梯等，打造防災、防震安全住宅。

國家住都中心指出，建案計畫配置107戶、汽車位45席、機車位107席，計有12坪的1房型、22坪的2房型、32坪的3房型，滿足民眾居住需求；工程預計114年10月中旬完工，屆時將依市場中古屋租賃中價位的5至8折出租。

國家住都中心表示，目前規劃在苗栗縣興建社會住宅目標數為700戶，繼首案「明駝好室」107戶之後，苗栗市豐年段（約269戶）、竹南鎮天聲段（約324戶）預計分別於112年、113年興辦。（編輯：李亨山）1111207

苗栗縣首件社會住宅建案「明駝好室」基地位於苗栗市恭敬里，7日動土，國家住宅及都市更新中心執行長黃景茂（左6）、苗栗縣長徐耀昌（右6）、苗栗縣議長鍾東錦（右5）等人出席。中央社記者管瑞平攝 111年12月7日
苗栗縣首件社會住宅建案「明駝好室」基地位於苗栗市恭敬里，7日動土，國家住宅及都市更新中心執行長黃景茂（左6）、苗栗縣長徐耀昌（右6）、苗栗縣議長鍾東錦（右5）等人出席。中央社記者管瑞平攝 111年12月7日
#黃景茂
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