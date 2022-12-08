新港奉天宮媽祖文化節 10日千人「藝」起踩街

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嘉義新港奉天宮8日舉行記者會，宣布新港奉天宮國際媽祖文化節10日開鑼，當天將邀請在地社團及社區阿公阿嬤以繽紛打扮在新港市區藝術踩街，歡迎大家疫後一起走出戶外同樂。中央社記者蔡智明攝 111年12月8日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉縣「新港奉天宮國際媽祖文化節」10日開鑼，當天邀請在地社團及社區阿公阿嬤，以繽紛打扮在新港市區藝術踩街；奉天宮表示，超過1500人參與演出，歡迎全國信眾來拜媽祖、看熱鬧。

新港奉天宮今天召開記者會，宣布「新港奉天宮國際媽祖文化節」10日開鑼，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，舉辦藝術踩街活動，邀大家走出戶外。

新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林茂盛與在地的民意代表，今天以汽球裝扮走秀，歡迎全國信眾來拜媽祖、看熱鬧。

何達煌說，走秀的人數超過1500人，最有看頭是新港鄉各村庄的阿公、阿嬤將以各種造型現身踩街隊伍，包括穿著蘋果、葡萄、鳳梨水果裝，代表給神明「獻果」，有的則以「供花」為概念，扮成花仙子。

何達煌指出，藝術踩街活動也邀請宜蘭漢光樂儀隊、南島大溪地舞蹈團、新竹縣新瓦屋花鼓隊、土狼競技啦啦隊等10組專業表演團隊，10日下午2時30分從新港公園出發，繞行新港街頭至晚上6時結束。

奉天宮表示，媽祖文化節相關活動將持續到明年農曆3月23日媽祖生日當天結束。（編輯：陳仁華）1111208

嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節10日開鑼，將舉辦藝術踩街活動，新港奉天宮董事長何達煌（左）、新港鄉長林茂盛（中）等8日出席記者會，以氣球裝扮走秀，歡迎全國信眾來拜媽祖、看熱鬧。中央社記者蔡智明攝 111年12月8日