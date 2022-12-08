貓纜年度檢修至12/10 復駛後平日營運至晚間9時

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）貓空纜車自11月27日展開為期14天的年度檢修作業，台北捷運公司表示，貓纜預定12月10日完成檢修、12月11日恢復營運，之後平日營運時間將延長1小時至晚間9時打烊。

台北捷運公司日前公告，貓空纜車11月27日至12月10日進行年度停機檢修，作業內容包含齒輪箱更換、一般煞車翻修、全線驅動大輪非破壞檢測、迂迴輪襯墊更換、場站及塔柱專案除鏽上漆等，同時進行載重測試、電氣動態測試及運轉測試。

北捷今天表示，貓纜檢修作業順利，將在12月11日重新恢復營運，且為了讓民眾體驗貓空夜間之美，復駛後至明年6月30日試辦平日延長營運1小時，平日營運時間從上午9時到晚間9時，假日營運時間則維持上午9時至晚間10時。

北捷指出，貓纜每週一為例行保養維護日，暫停營運，不過12月12日因原定的維修排程已納入這次檢修期間完成，當天會正常營運。

北捷說明，為了減少造成民眾不便，後續貓纜年度停機檢修時程將安排在每年5、6月的落雷季期間進行，因為營運路線區域發生落雷時，貓纜會儘速暫停營運，確保安全。

此外，北捷表示，為慶祝復駛，12月11日推出「共ㄉㄨ拉家族」限量造型悠遊卡，每張售價新台幣169元，只在捷運商品館南京復興店、忠孝復興店及中山店販售。（編輯：張銘坤）1111208