北市正副議長之爭 國民黨12/15黨內初選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北9日電）國民黨台北市黨部今天公布，正副議長黨內初選登記從13日至14日，15日投票，目前包含爭取連任的議長陳錦祥和戴錫欽、李彥秀等人。民進黨北市黨部初步規劃以協調推人參戰。

九合一選舉結束，國民黨在台北市議會共30席，加上泛藍議員，藍營預期可拿下議長、副議長，議長爭奪戰近期已開打，表態參選的包含爭取連任的陳錦祥、副議長葉林傳，資深議員戴錫欽、陳炳甫及李彥秀等人也將投入。

國民黨台北市黨部公布市議會正副議長提名登記和黨內初選投票事宜，市黨部規劃13日至14日在市議會黨團辦公室進行登記，15日上午第1輪投票，若參選人票數未過半數，下午將進行第2輪投票。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹接受媒體電話聯訪時指出，新當選的黨籍議員，包含當初以無黨籍報准參選的曾獻瑩，都可參加投票，總票數共31票，投票以無記名方式進行。

民進黨台北市黨部主委張茂楠接受媒體電話訪問時說，針對議會正副議長人選，目前持續與黨籍議員溝通，因16日之前要把人選提報黨中央，已積極徵求黨籍市議員意見，不排除由資深議員參選，初步規劃先透過協調取得共識後再推出人選，若有競爭才會進行假投票。（編輯：方沛清）1111209