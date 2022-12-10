高雄業者深夜偷排廢油 環保局開罰、求償清理費

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高雄大寮排水幹線7日深夜遭排放廢油，環保局循線追查，發現為某保養油煙防制設備業者在廠內清洗靜電集塵板，直接經截流槽處理、排放廢水所致，已依法開罰，並追繳不法利得等。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄市政府環保局今天表示，7日深夜接獲陳情，大寮排水幹線遭排放廢油，經查為保養油煙防制設備業者排放，已依法開罰，並追繳不法利得並求償相關緊急應變清理費用。

高市環保局今天發布新聞稿表示，7日深夜10時37分接獲民眾陳情，大寮排水幹線遭排放廢油，現場察看發現排水道有底泥厭氧反應所產生的浮渣及少許油泥，環保局立即到下游以攔油索阻隔，並採集分析油泥。

環保局隔天針對上游可疑污染源展開稽查，發現上寮路上的保養油煙防制設備業者，在廠內清洗靜電集塵板後，直接經由截流槽處理後排放廢水；比對下游油泥及業者排放口廢水，進行油紋分析，確定偷排的油泥為這家業者所產生。且業者還逕自將截流槽撈除的油泥攜帶回家，以家用垃圾處理，未依法委由合法業者清除處理廢棄物。

環保局表示，業者行為已違反廢棄物清理法，依法可處以新台幣6000元至300萬元罰鍰，也同時追繳不法利得並求償相關緊急應變清理費用。排水渠道中油泥，則已由環保局清潔隊於8日協助抽除。（編輯：郭諭儒）1111210