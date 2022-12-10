苗栗獅潭鄉發放紓困金 12日起開放至公所領取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣10日電）苗栗縣獅潭鄉公所上月公告針對今年7月31日前（含）仍設籍獅潭鄉的鄉民，發放每人新台幣2500元，12日起開放至獅潭鄉公所財福課領取，逾期未領視同放棄。

苗栗縣獅潭鄉公所上月發布公告，指因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成民生動盪，為提升經濟與民生消費，並照顧鄉民生活，特別訂定自治條例，對符合資格的鄉民發放2500元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據獅潭鄉公所通知單內容，本月2日起已陸續在7個村的活動中心發放振興紓困金，未能於上述日期及地點領取者，可於12日起至26日止，於鄉公所上班時間至財福課領取，逾期未領取者，視同放棄，不予發給。

獅潭鄉公所提醒，本人領取振興紓困金需攜帶身分證及印章。委託他人代領者，需有受託人身分證、印章，及委託書、委託人之身分證明文件。未滿20歲者，需由法定代理人攜帶個人身分證、印章及未滿20歲者的身分證明文件。詳情可上獅潭鄉公所網站查詢。（編輯：方沛清）1111210