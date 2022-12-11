台南水道博物館白雪木盛開 純白美景迎遊客

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台南山上花園水道博物館園區內種植的白雪木進入花期，步道旁一整排樹上開滿純白似雪的花朵。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南地區民眾最近感受到氣溫下降，山上花園水道博物館園區內種植的白雪木也進入花期，步道旁一整排樹叢開滿純白似雪的花朵，吸引不少民眾前往賞花，拍照捕捉美景。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，節氣大雪剛過，山上花園水道博物館園區內也出現如下雪一般的美景，開館初期沿著花園區步道旁種植的一排白雪木，3年來已長成近1人高的樹叢，最近正值花期，盛開的花朵搭配園區綠樹、紅花，把花園區妝點得繽紛異常。

館方人員指出，前2年白雪木初植時，雖然樹還比較小，但在數大便是美的視覺效果下，就已成為熱門拍攝景點，今年樹叢更加茂密，相當好取景，最近已有不少遊客受到這季節限定美景吸引，前往園區拍照。

館方人員指出，除了白雪木以外，淨水池區櫻花的花季也將到來，目前已有部分花苞陸續綻放，而館內東側空地撒下的波斯菊及油菜種子，可望在春節前後接棒盛開，即日起到園區可陸續欣賞不同美景，民眾可利用好天氣前往踏青賞花。（編輯：黃世雅）1111211