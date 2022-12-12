弘光尚青電競隊迎戰年輕人 相差50歲對決英雄聯盟

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）弘光尚青電競隊由10名長輩組成，17日將在學校的電競館舉辦英雄聯盟比賽，與由兩支VTuber虛擬實況主組成的戰隊對決，雙方年紀相差50歲，阿公阿嬤誓言要用電競打爆年輕人。

弘光科技大學今年7月成立弘光尚青電競隊，有10名長輩參加，經過半年的集訓，17日下午將迎戰由兩支VTuber虛擬實況主組成的戰隊。

弘光科大今天發布新聞稿，多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基表示，電競遊戲不只是年輕人專屬，任何年齡層皆可活耀在網路上。長輩打電競，在網路上與年輕人廝殺、對話，必須要動腦，對於活化腦力很有幫助。

黃建基說，弘光尚青電競隊成立後，長輩每週在學生教練的帶領下練習，經過半年培訓，這次比賽選出5名選手出戰，年紀62歲到67歲，隊長是去年轟動電競圈的「a鈞玲天下a」李福鈞，他曾在8秒內連續擊殺3名對手，最後以擊殺敵人30次、0死亡的紀錄震驚全網。

李福鈞說，電競需要手腦並用，「人都會老化，電競真的很適合年紀大的人，雖然我已經62歲，但是我還很年輕，即將要比賽，很興奮。」

另名選手鄧正堂說，除了到學校集訓外，平時兒子也會跟他練習，用同樣一個電競角色跟他對打，「這樣讓我感受到壓力，同時檢驗我的進度與實力。」（編輯：謝雅竹）1111212