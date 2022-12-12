耶誕城警戴耶誕帽執勤惹議 新北：有效促警民互動

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（中央社記者高華謙新北12日電）新北部分警察配合耶誕城活動戴耶誕帽執勤，有網友認為這項作法有失尊嚴；新北市政府警察局表示，戴耶誕帽的是內勤幹部，協助疏導路口人潮，也有效促進警民互動。

新北歡樂耶誕城巨星演唱會昨天落幕，不過有網友在社群網站臉書（Facebook）社團「靠北police」貼出警察戴耶誕帽指揮交通的照片，質疑「我們可是警察，不是小丑」，是哪項法源依據說要戴那種帽子執勤？

發文者表示，要是指揮交通時，員警突然要處理快打或逮捕動作，「邊戴著那蠢帽邊大喊停車、趴下，或上前壓制上銬時的那畫面有多愚蠢、滑稽」。

下方也有網友留言表示很反感，「自己戴這樣處分，但長官叫戴這樣就稱創新作為」「尊嚴掃地與親民分不清楚」「警察的專業，不是靠譁眾取寵得來的」。

不過也有網友支持警察戴耶誕帽，指當天民眾反應很好、許多人都想合照，警察尊嚴不會因為戴耶誕帽就蕩然無存，且很醒目，民眾需要幫助時，更容易找到警察幫忙。

新北市政府警察局表示，這次規劃歡樂耶誕城演唱會兩天期間讓執勤員警戴耶誕帽，是讓員警融入歡樂耶誕城活動，並增加辨識度，也讓警察在歡愉氣氛中執行勤務，執勤過程民眾反應熱烈、要求合照，有效促進警民互動，新北市長侯友宜接受媒體聯訪時也表示肯定。

新北市政府警察局說，耶誕城演唱會期間，單日出動約570名員警，其中戴耶誕帽的100人都是警察局內勤出來支援外勤的幹部，他們主要任務是協助在路口疏導人潮，保護民眾安全，並非第一線外勤警力。

新北市政府警察局表示，有鑑於韓國梨泰院踩踏事件，在確保不影響轄區分局維持治安的警力量能下，警察局內勤幹部也支援外勤，協助維安，強化部署預防踩踏事件。（編輯：謝雅竹）1111212