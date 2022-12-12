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防止台3線事故 阿婆灣路段增設固定測速照相

2022/12/12 13:44（12/12 14:06 更新）
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為降低台3線阿婆灣路段重機事故發生率，嘉義縣警察局表示，在台3線305.8K處設置固定式測速照相，雙向取締超速行駛，2023年1月10日正式啟用。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月12日
為降低台3線阿婆灣路段重機事故發生率，嘉義縣警察局表示，在台3線305.8K處設置固定式測速照相，雙向取締超速行駛，2023年1月10日正式啟用。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月12日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）為降低台3線阿婆灣路段重機事故發生率，嘉縣在台3線305.8K處設置固定式測速照相，雙向取締超速行駛，明年1月10日正式啟用，提醒用路人依速限行駛，切勿危險駕車。

嘉義縣警局今天發布新聞稿表示，台3線澐水至大埔山路蜿蜒，其中阿婆灣路段重機活動頻繁，常有駕駛人因不諳路況，壓車過彎且車速過快，導致交通事故頻傳，110年該路段發生交通事故計126件。

縣警局說，為有效防止台3線事故，今年4月起加強實施台3線移動式測速照相、行動式蒐證取締違規越線、連續超車等多項措施，4月至11月發生交通死傷件數較去年同期減少3成，因此決定在阿婆灣路段增設固定測速照相。

縣警局指出，此處固定測速照相設備能雙相向照相取締超速，12月上旬設置完成，地點位於台3線305.8K處，有1個月宣導期，預定明年1月10日啟用執法。

縣警局強調，阿婆灣路段固定照相路段速限僅40公里，提醒用路人行經台3線請依速限行駛，切勿有競速、壓車、越（跨）線等危險駕車行為，共同維護良好用路環境。（編輯：屈享平）1111212

嘉義縣警察局12日指出，2022年4月起加強實施台3線移動式測速照相、行動式蒐證取締違規越線、連續超車等多項措施，4月至11月發生交通死傷件數較2021年同期減少3成，因此決定在阿婆灣路段增設固定測速照相。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月12日
嘉義縣警察局12日指出，2022年4月起加強實施台3線移動式測速照相、行動式蒐證取締違規越線、連續超車等多項措施，4月至11月發生交通死傷件數較2021年同期減少3成，因此決定在阿婆灣路段增設固定測速照相。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月12日
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