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北市50處公廁免費提供女性生理用品 市政大樓加入

2022/12/12 17:27
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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市環保局表示，今天起環保局轄管的50處公廁試辦免費提供女性生理用品，台北市政府市政大樓也響應，希望為市民提供貼心友善的如廁環境，營造性別友善公廁。

北市環保局表示，女性朋友月經來潮時，常因忘記攜帶備用衛生棉而感到困擾，自即日起，優先於環保局轄管的50處公廁試辦免費提供女性生理用品，同時，市政大樓也加入共同響應，為洽公的市民朋友提供更貼心友善的如廁環境，落實月經平權。

環保局表示，50處公廁公共空間架設「貼心棉盒」，供有使用需求的女性朋友免費取用衛生棉，市政大樓中央南、北二區1樓女廁，共2處也有設置，讓洽公民眾有需求時可使用，同時藉由公共空間的試辦，破除以往社會大眾對於月經隱晦避談的刻板印象。

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資源循環管理科長林鈺惠表示，試辦到何時要看民眾反應，維護單位同時會觀察生理用品的消耗速度，坦言「有點考驗公德心」，不過相信市民素質都很高，而如果後續大受好評也有可能延長設置，甚至成為常駐政策。

環保局表示，台北做為國際城市，在公廁管理方面應呼應性別平權的主流價值，隨不同社會需求及人權價值與時俱進，積極營造無性別差異的公廁空間，也呼籲各公私部門的公廁管理單位，除應依台北市公廁環境衛生管理自治條例，早日完善相關友善設施，希望從北市府開始，由內而外由公而私，為城市進步價值共同努力。（編輯：李亨山）1111212

#環保局
#林鈺惠
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