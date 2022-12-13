台北市忠孝西路14日晚間11時起開放深夜時段可騎機車

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台北市忠孝西路將於14日起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行。圖為忠孝西路日間車流。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）忠孝西路將於明晚起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行，交工處提醒考量行車安全及動線交織等，忠孝西路往三重方向於重慶南北路口禁止機慢車兩段左轉，往重慶南路請於館前路右轉改道。

台北市交通管制工程處日前宣布，忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，將於14日起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行。

交工處今天再提醒，忠孝西路開放在即，考量機車行車安全及動線交織等因素，忠孝西路往三重方向於重慶南北路口禁止機慢車兩段左轉，駕駛人如需往重慶南路請於館前路右轉改道。

交通局並表示，有民眾疑惑，騎乘型態跟機車相像的重機可上忠孝西路，為何一般機車不行。交通局說，重機數量較少、且遵守的是汽車的規範，不會去鑽客車之間的縫隙；且重機走市民大道更快，一般不會特別選忠孝西路這條路線。

交工處呼籲機車騎士於開放時段行經台北車站旁（公園路－館前路）時，直行機車請行駛於外側第2車道，以減少與右轉館前路之車輛交織衝突，在館前路口與中山南北路口機車須兩段左轉。

此外，忠孝西路往三重方向於重慶南北路口，機車容易與公車動線衝突，且地下道出口與通風井也影響行車視線，基於行車安全考量，該路口禁止機車兩段左轉，往重慶南路的機車駕駛人需提前於館前路口右轉繞行。

交工處並提醒，公車、大客車等大型車及小汽車駕駛在行駛忠孝西路時，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距，尤以變換行向或車道、停靠與起步時請特別留意機車通行。（編輯：張銘坤）1111213