社子島自救會籲柯政蔣不隨 盼保留聚落

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）社子島自救會今前往北市府抗議，希望「柯政蔣不隨」，解除禁建、原地改建、既有聚落完整保留等；台北市長當選人蔣萬安辦公室則表示，上任後會再研議。

社子島自救會表示，肯定蔣萬安未留任在社子島製造對立跟眾多爭議的地政局長張治祥。自救會發言人李華萍表示，8年前柯文哲上任時對居民問卷調查，在地居民選擇原地改建高達44%，其次才是區段徵收，結果，柯文哲輾壓民意，不讓居民原地改建，而是用區段徵收掠奪百姓私人土地、造成一萬多人大規模迫遷。

李華萍批柯市府為了加速開發，不斷對外宣稱社子島有8成同意開發的謊話，實際上社子島只有3.66%贊成開發，更有260多名空間規劃專業者，連署反對柯文哲強推的生態社子島案。

李華萍說，社子島居民最大的共識，是解除禁建、原地改建、既有聚落完整保留，「柯規蔣不隨」為上上策， 請蔣萬安拿出魄力。

到場聲援的台北大學都市計畫研究所副教授廖桂賢表示，「生態社子島」完全無視社子島現有的百年聚落空間紋理、社會網絡、有形無形文化資產，蔣萬安上任後第一件事情就是檢討柯文哲團隊所犯「社子島一定要整體開發」、「欲速則不達」的2大錯誤，研擬更細緻、且包容多元價值的都市計畫，並且耐心進行參與式規劃。

蔣萬安辦公室發言人鄭世維表示，社子島議題會在上任後與相關單位再來研議，再決定如何辦理，都將依法行政、符合民意。（編輯：張銘坤）1111214

社子島自救會、環境權保障基金會14日在台北市政府大門前舉辦「柯政蔣不隨 蔣市長請保留社子島聚落」記者會，高喊口號表達立場。中央社記者張新偉攝 111年12月14日