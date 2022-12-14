雲嘉交界新善諸橋通車 民眾通行更便利

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣大埤鄉與嘉義縣大林鎮以石龜溪分界的善諸橋封閉8年，雲林、嘉義縣府及嘉邑行善團合作，投入逾7000萬元重新造橋，經1年施工，新善諸橋今天通車，嘉惠民眾通行便利。

雲林縣政府今天舉辦新善諸橋通車典禮，雲林縣長張麗善、嘉義縣副縣長劉培東和嘉邑行善團理事長徐文志等人出席，為新善諸橋啟用剪綵，現場氣氛宛如辦喜事般熱鬧。

大埤鄉善諸橋為雲林縣民通往嘉義縣大林鎮重要聯絡通道，因橋梁老舊及寬度不足，民國103年12月風災侵襲導致橋面下陷，經雲林縣府橋梁檢測成果建議封閉迄今。

經雲林縣、嘉義縣歷屆縣長、議員等人協助，向嘉義市嘉邑行善團提出建設請求，最終由嘉邑行善團協助改建橋梁。新橋拓寬至長105公尺、寬7公尺，雙向各設3.5公尺標準車道、路肩及護欄，總經費超過新台幣7000萬元。

徐文志說，新善諸橋是行善團在大埤鄉施工的第27座橋，也是在雲林縣完成的第175座橋梁，感謝大埤鄉長林森寶的各地奔波，也感謝雲林縣政府及嘉義縣政府的協助，這次施工是公私部門合作的典範。

張麗善表示，新橋增加橋梁長度、拓寬路面，讓民眾會車跟行車更順利，同時嘉惠大埤鄉、斗南鎮、元長鄉、土庫鎮居民往返嘉義，交通變得更加便利。

劉培東指出，新善諸橋儘管工程龐大，但對於日後居民的生活環境有顯著改善，包含民眾就醫、救護車通行也能縮短路程，因此十分值得。（編輯：謝雅竹）1111214