參選北市議會正副議長 民進黨推李建昌、劉耀仁

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（中央社記者劉建邦台北14日電）國民黨台北市議會正副議長黨內初選15日投票；民進黨部分，台北市黨部主委張茂楠今天表示，將推資深議員李建昌配劉耀仁參選。民眾黨則仍在評估觀望支持對象。

國民黨台北市黨部日前公布，正副議長黨內初選登記時間至今天截止，15日在市議會黨團辦公室舉辦投票，結果當天出爐，確定登記參選議長有現任陳錦祥、戴錫欽、李彥秀，參選副議長有現任葉林傳、陳炳甫、秦慧珠。李彥秀未與人搭配，秦慧珠今天下午登記參選副議長。

九合一選舉結束，國民黨在台北市議會共取得30席，加上親藍議員，席次可過半，北市議會25日舉辦第14屆議員就職典禮，當天選出正副議長。

針對參選正副議長部分，民進黨台北市黨部主委張茂楠今天接受媒體電話訪問時說，經北市議會黨團開會討論，決定推出資深議員李建昌、劉耀仁搭配參選正副議長。

張茂楠表示，李建昌、劉耀仁是8屆、6屆資深議員，熟悉議會程序等，是最適合人選，人選是經黨團討論後決定，相信黨籍議員投票當天不會跑票，且會持續爭取其他政黨支持，目前陸續接觸。

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無黨籍台北市議員林亮君接受媒體電話訪問時指出，民進黨推出人選，2人都是資深議員，了解議事程序，且熟悉市府與議會間互動等，算是最適合人選，但若有其他政黨推出不錯人選也會支持。

民眾黨台北市黨部主委林國成說，目前仍在觀望，等確定人選後再討論，且若民眾黨籍議員不認同藍綠推出人選，不排除由黨籍議員互投票，但仍要與4名議員當選人開會才能確定支持對象。（編輯：方沛清）1111214