北市議長國民黨內初選 戴錫欽票數過半勝出

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（中央社記者劉建邦台北15日電）國民黨台北市正副議長黨內初選今天投票，議長部分，由戴錫欽拿下，獲18票，議長陳錦祥爭取連任失敗。戴錫欽說，這是黨內團結的開始，沒有分裂問題，老幹新枝同等重要。

九合一選舉結束，國民黨在台北市議會共30席，加上親藍議員，席次可過半，正副議長爭奪戰開打。國民黨台北市黨部日前公布，今天進行黨內初選，若第1輪票數未過半，需進行第2輪。

投入參選議長包含現任陳錦祥、李彥秀、戴錫欽；副議長部分有現任葉林傳、秦慧珠、陳炳甫。

國民黨台北市議會正副議長黨內初選上午投票結果出爐，包含當初以無黨籍報准參選的曾獻瑩，都可參加投票，總票數共31票，議長部分，戴錫欽有18票、陳錦祥9票、李彥秀4票。因戴錫欽得票數過半，確定出線。

戴錫欽在北市議會接受聯訪時說，感謝投票給他的黨籍議員支持和信任，讓他在第1輪票數可過半，並代表國民黨在25日角逐北市議長，雖喊出世代交替，但不代表否定現任資深議員過去貢獻，老幹新枝同等重要，也希望這是黨內團結開始，絕對沒有分裂的問題。

他指出，因部分議員有不同支持對象，會先爭取認同，並開始陸續拜訪黨籍議員，這次登記參選議長都是資深議員，包含陳錦祥、李彥秀，有機會一起角逐黨內初選很榮幸，也很僥倖可在第1輪過關，後續會優先向2人請益。

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現任議長陳錦祥曾擔任過北市議會第10屆、第12屆副議長；至於通過國民黨內初選角逐議長的戴錫欽，是從第9屆當選至今。

至於國民黨內初選副議長部分，第1輪票數，爭取連任的葉林傳15票、陳炳甫14票、秦慧珠1票、廢票1張，因票數未過半，由葉林傳、陳炳甫進行第2輪投票。第2輪票數下午出爐，葉林傳18票、陳炳甫13票。國民黨黨內初選正副議長人選最後由戴錫欽搭配葉林傳。（編輯：李錫璋）1111215