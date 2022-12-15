淡水洋樓化身巨型貓屋 耶誕節推出貓咪主題市集

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淡水古蹟博物館即日起至2023年1月2在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，分為「喵的古蹟隱身術」、「喵的市集音樂會」及「喵的水陸空派對」3大主題，其中「喵的古蹟隱身術」更讓海關碼頭洋樓一秒化身為巨型貓屋，可愛吸睛。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 111年12月15日

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（中央社記者高華謙新北15日電）虎年近尾聲，淡水古蹟博物館在淡水海關碼頭推出「光映淡水」活動，結合淡水五虎崗在地特色，將洋樓化身為巨型貓屋，24、25日還有貓咪主題市集，31日有老王樂隊等樂團演出。

新北市立淡水古蹟博物館今天發布新聞稿，館長黃麗鈴表示，淡水「五虎崗」稱號源於大屯山脈火山熔岩蜿蜒而下，流至虎頭山分為5條尾陵，形成宛如虎爪般的丘陵，因而得名。現在剛好適逢虎年尾，便轉化概念為大家喜歡的貓咪，使文化資產更易親近。

淡水古蹟博物館表示，即日起至明年1月2在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，活動分為「喵的古蹟隱身術」、「喵的市集音樂會」及「喵的水陸空派對」3大主題。

「喵的古蹟隱身術」讓淡水海關碼頭的洋樓一秒化身為巨型貓屋，2隻超吸睛巨貓在玩躲貓貓的裝置藝術。洋樓內同步推出「喵的宇宙」主題展覽，展出貓奴提供的搞怪貓咪照，及貓咪冷知識大全，加上「喵影光廊」的營造氣氛，讓古蹟從裡到外都可愛。

另外，18日下午1時到晚間7時推出「喵捉古蹟」特別遊戲，只要在淡水海關碼頭找到隱藏版貓咪裝飾，就能兌換耶誕小禮；與「喵喵洋樓」裝置藝術合照並標註淡水古蹟博物館就能再獲文創小禮。

「喵的市集音樂會」24日與25日在淡水海關碼頭登場，將有貓咪主題市集，且這兩天分別有深受親子喜愛的音樂製作人謝欣芷與愛唱歌Happy Singing同樂會、魔術秀、淡水區學校管樂團、新弦愛樂、福容大飯店漁人碼頭Nite Birds等表演。

「喵的水陸空派對」31日登場，屆時有樂團老王樂隊、溫蒂漫步、好樂團GoodBand演出，還有包遊輪賞煙火行程及DIY工作坊等搭配新北跨河煙火活動。（編輯：李錫璋）1111215