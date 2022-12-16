北市岩山里民抗議假農舍真豪宅 籲即停工撤建照

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北16日電）台北市士林區岩山里居民今天至台北市政府抗議，指陽明山仰德大道旁有豪宅以農舍名義興建，還超挖山坡地、破壞水土保持，要求北市府立即停工並撤銷建照。

士林區岩山里長鄭小塔等人召開記者會後，台北市建管處副總工程司梁志遠出面收下陳情書，並允諾研擬里民提出的問題，包含為何不撤除建照、以及當初核准發照的原因及過程簡報等。

鄭小塔今天率團隊與里民至北市府前抗議，批評陽明山仰德大道旁目前有「豪華農舍」興建中，過程違法超挖1246平方公尺，但北市府僅由大地工程處開罰2次共新台幣16萬後，就任其繼續施工。

鄭小塔團隊質疑，此案於民國109年5月開始施工，團隊不停地追問此建案如何取得農舍資格？且超挖山坡地對水土保持的影響、陡峭坡度適合興建房屋與否，但北市府都只回答「這個建案一切合法」。

鄭小塔表示，今年初里辦公處透過「市長與里長市政座談會」提案，請台北市長柯文哲撤銷其建照，但如今不僅沒有撤照，甚至連建議停工徹查都沒有，她批評北市府各局處互踢皮球，甚至通融放水，一再讓業者補件、修改，輔導非法變合法。

建管處會後告訴中央社記者，北市府針對山坡地假農舍真豪宅、非法整地開發等，始終是以最高標準檢視，保護區若有違法狀況，絕不寬貸，且會依相關規定及程序，嚴加把關新農舍興建，並加強查核原有農舍，還給市民安全有保障的山林空間。

至於個案部分，建管處表示，已由大地處等相關單位就相關疑義及違規部分，通知農舍起造人及設計人說明，且會依規定裁處，後續將視回復及改善情形，研議是否廢止開發許可，並輔導恢復山坡地原狀、造林等。

有關陽明山保護區農舍建築開發、違法整地等情形，建管處指出，已提出2作為，包含農舍通案策進作為方案、個案後續檢討及處理，除協調各局處就農舍開發前端進行源頭管理及控管施工中的建案，更會加強稽查及裁罰，嚴加把關山坡地農舍開發流程。

建管處表示，北市府將設置農舍興建前的跨局處審查標準，並在施工及使用階段，通案且定期進行跨局處聯合稽查，杜絕發生違規狀況。

至於山坡地整地，建管處指出，若違規將依違反水土保持法裁罰，違規農舍也可依法廢照，降低農舍違規開發的可能性。（編輯：戴光育）1111216