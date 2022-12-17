台中市建國市場歡慶50週年 推銅版購促銷

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市建國零售公有市場是全國最大公有市場，今天歡度50週年慶，推出「銅板購促銷活動」。市長盧秀燕到場同歡表示，建國市場物美價廉，歡迎大家多多前來消費。

盧秀燕表示，建國市場自民國61年完工啟用，至今已有50年歷史，105年9月20日從干城搬到東區現址經營，搬遷後的新建國市場是台灣最大的公有市場，市場經營多年，備受消費者喜愛，不只批發也有零售，自己也常到這裡採購，此外，來自世界各地喜歡逛市場的遊客只要到台中，也會到建國市場觀光。

盧秀燕感謝自治會全體成員努力，建國市場業務蒸蒸日上，在中央經濟部市場評鑑中，建國市場拿到200多顆星的星級數，是全國得到星級數最多的市場，可見市場供貨、服務態度、經營環境都很好；另建國市場有800多個停車位，不只可以買到CP值高的東西，停車也方便，歡迎大家多多來消費。

台中市政府經濟發展局表示，建國市場是一座兼容過去與未來的市場，不僅承載老台中人回憶，也是發展創意、新興食材之地，每天清晨天未亮可見來市場批貨的生意人前來。

慶祝成立50週年，建國市場推出「銅板購促銷活動」，經發局指出，攤商們提供500份價值逾100元的市場知名產品，只要50元銅板價，民眾可透過今天活動把握機會採買年貨。

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位於東區的建國市場，早期為「兵仔市」市集，一開始為國軍部隊副食品供應地。改建後占地2.23公頃，是一棟紅磚地上4層樓建築物，全部攤鋪位集中在1樓，共711攤，分鮮魚、肉品等5個種類區域。

依經發局資料，建國市場不僅是全國最大公有市場，也是全國擁有最多停車場的公有市場，以及最大復古建築物。設計結合在地文化，以中區日治時期街屋為主要建築語彙，參考巴洛克及文藝復興時期風格設計而成，是東區顯著地標；市場周圍及停車場設置花台及綠帶，除可微調溫度，並美化市容景觀。（編輯：孫承武）1111217