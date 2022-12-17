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金廈大橋推促會成立 陳福海承諾上任後協助

2022/12/17 19:04（12/17 19:16 更新）
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金門縣金廈大橋建設推動促進會17日成立並舉行首次會員大會，推舉前議員陳滄江（前右3）為創會理事長，金門縣長當選人陳福海（卡其色外套者）到場祝賀。（陳滄江辦公室提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月17日
金門縣金廈大橋建設推動促進會17日成立並舉行首次會員大會，推舉前議員陳滄江（前右3）為創會理事長，金門縣長當選人陳福海（卡其色外套者）到場祝賀。（陳滄江辦公室提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月17日
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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣金廈大橋建設推動促進會今天成立，選出前金門縣議員陳滄江為創會理事長。金門縣長當選人陳福海允諾，25日就任以後會全力推動大橋興建，並有信心不會讓民眾等太多年。

陳滄江辦公室發布新聞，金門縣金廈大橋建設推動促進會今天召開第1屆第1次會員大會，宣布正式成立。陳福海到場祝賀表示，金廈大橋的推促，應超越政治羈絆，以發展金門民生經濟為主軸，必要時可舉辦縣民連署，或於2024年以公投展現金門人盼望興建金廈大橋的民意。

陳福海表示，正如台北市長柯文哲今年6月跨海到金門為民眾黨金門聯絡處主持揭牌時所言，金廈大橋蓋起來，就可解決金門問題的80%。陳福海說，金廈大橋一如兩岸通水，經陳滄江等諸多民意代表建言，以及歷任金門縣長陳水在、李炷烽、李沃士等不斷努力推動，才有後來他在首任縣長任內的兩岸正式通水。

陳福海表示，以兩岸現今氛圍，只要走出這一步，他相信這座橋不會還要再等太多年。陳福海說，金廈自古交流密切，交通與經濟等都是共同生活圈，相信興建金廈大橋也是金門人共同心願，金廈大橋推促會的成立是歷史的一刻。

新聞稿指出，陳滄江認同陳福海的「拋開政治，以發展金門民生經濟為主的建橋訴求」，推促會成立後將廣泛徵詢各界意見、製作說帖，遊說中央各黨派支持，爭取兩岸主管機關認同，達成建橋目標。

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推促會表示，不排除發起「籲請興建金廈大橋公民連署」，並考慮建請縣府與縣議會，發動2024年結合總統大選一併舉辦「同意興建金廈大橋與否公投」，訴諸民意，達成建橋目標。

陳福海今天接受中央社記者訪問表示，25日就任縣長以後，會全力協助推動興建金廈大橋。他說，政府資源有限，民間力量無窮，縣府會與推促會及關心金門後代子孫者連結在一起，努力達成共同目標。（編輯：郭諭儒）1111217

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