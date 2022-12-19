籲節約用水 高市府日供1.8萬噸回收水供非接觸使用

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高屏溪川流量持續遞減，水情嚴峻，高雄市水利局今天表示，各水資源中心及污水廠每日可提供約1.8萬噸回收水作為非人體接觸使用，將水資源做有效運用，以穩定枯水期間公共用水。

高雄市水利局今天新聞稿表示，目前高雄地區主要水源高屏溪川流量，隨枯水期持續遞減至歷年同期平均30%以下，且氣象預報未來一季雨量偏少機率大。因應水情日漸嚴峻，水利局所轄各水資源中心及污水廠持續提供回收水。

水利局表示，鳳山及臨海等2處水資源中心，楠梓、岡橋、大樹及旗美等4處污水處理廠每日共可提供約1.8萬噸回收水作為非人體接觸，如沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等次級使用，民眾及需用單位可與水利局連絡，踴躍取用。

高雄市長陳其邁在6日市政會議指示各局處帶頭執行節水並優先取用回收水。水利局也呼籲市民節約用水，將水資源做最有效運用，以穩定枯水期間公共用水。

此外，民眾也可從日常生活著手節約用水，如熱水流出前的冷水回收再利用、洗菜的水拿來澆花、洗衣改用省水流程及洗手搓皂時關緊水龍頭等。（編輯：黃世雅）1111219