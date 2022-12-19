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研究優先推竹竹苗合併 楊文科：仍需尊重民意

2022/12/19 21:08
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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣政府為探討竹竹合併升格等議題，委外進行研究，結果顯示最優先推薦方案為「竹竹苗合併改制」。縣長楊文科今天說，不論研究結果如何，最終仍需尊重民意。

新竹縣政府發布新聞稿指出，縣府今年初委託中華民國都市計畫學會專案研究，內容包含單獨升格、合併升格、竹竹苗縣市合併改制的可行性評估及探討。

今天舉辦「新竹科技都會X跨域合作發展」論壇發表成果，優先推薦方案為「竹竹苗合併改制」，但在改制之前，有必要先合作交流以取得政治支持。

報告中指出，竹竹苗合併改制方案的優缺點比較，以「新竹縣維持現狀」來說，優勢是衝擊最小，但較不易提升治理能力；若以「新竹縣單獨改制」，優勢是資源增加，但相較六都人口數過少，修法較為不易。

此外，若以「竹竹合併改制」的優勢，為整合較容易，但相較六都人口數仍不足，需要修法。「竹竹苗合併改制」的優勢，較符合區域發展，但較不易整合及易遭遇政治阻力。產官學界雖觀點各異，綜合評估顯示，最優先推薦方案為「竹竹苗合併改制」。

楊文科表示，論壇從改制的條件、現行的升格方案缺失、升格前的合作等面向討論，最終仍要尊重民意。

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楊文科指出，去年，前新竹市長林智堅提出竹竹合併議題，但他認為與其合併，不如合併升格，且當時各界提出許多討論、意見，希望能合併，新竹市也提出針對新竹縣市合併為第7都，後來由立法院提出修法但未過。

楊文科說，儘管有專案研究，「但不代表要推動合併升格」，而是務實從法理面分析，讓各級民意代表、首長了解升格的優缺、或維持現狀更好等。（編輯：方沛清）1111219

#楊文科
#新竹縣政府
#林智堅
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