新北耶誕城平安晚會 12/25體驗福音解籤與演唱會

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（中央社記者高華謙新北20日電）新北歡樂耶誕城最具宗教特色的平安晚會25日在市民廣場溫馨展開，可體驗「福音解籤」與明星演唱會等，現場還有超過50個教會牧師群引領千人詩班報佳音，傳遞愛與祝福。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，每年耶誕城活動都與教會合作舉辦平安晚會，透過活動結合園遊會、音樂表演及牧師祝禱等方式，並邀弱勢團體一同參加，希望在這個充滿祝福的日子裡彼此關懷，同時為所有市民祝禱祈福。

新北民政局表示，平安晚會活動25日下午1時30分在市民廣場由愛心園遊會揭開序幕，各教會團體擺設40多個中西式美食攤位，還有跳蚤市場及小朋友喜愛的彈珠台與戳戳樂等，攤位所有盈餘都將捐出作公益。

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此外，還有「福音解籤」攤位，由牧師面對面解釋福音籤詩為民眾解惑，祈求好運來臨。晚間7時起則由實力派主持人洪百榕、宋達民夫妻檔及楊羽霓搭檔主持晚會，還有金曲獎女歌后許景淳、創作型歌手張文綺與豎琴音樂家李哲音等輪番演出，全台灣首支全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」也將演唱耶誕歌曲。

新北民政局今年也特別和愛盲庇護工場合作，現場購買愛心園遊券並完成指定任務，即可領取庇護工場限量手工餅乾，並憑票根參加抽獎，有機會獲得手機、餐券等上百項獎品。（編輯：李錫璋）1111220