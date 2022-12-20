台中跨年晚會 閻奕格攜手原子少年天王星宣傳

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中跨年晚會31日晚上在中央公園登場，人氣男團原子少年天王星與歌手閻奕格今天在記者會上為活動暖身宣傳。閻奕格表示，今年很有看頭，大家可以期待。

迎接2023年到來，台中市政府將於跨年夜在水湳中央公園舉辦「2023閃耀台中跨年夜」晚會，卡司有周興哲、天王星、韓國音樂才子SHAUN、搖滾天團八三夭、Bii畢書盡、閻奕格等。

市府下午舉辦宣傳記者會，台中市新聞局長鄭照新與交通局長葉昭甫說明跨年晚會內容及交通規劃，呼籲民眾利用免費接駁路線前往會場。

閻奕格及天王星出席記者會暖身造勢，閻奕格獻唱後表示，回想起上次唱台中跨年，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而未開放民眾入場，特別期待今年的跨年，今年很有看頭，大家可以期待一下。

天王星到場後引起現場粉絲尖叫，他們表示，對跨年晚會充滿期待，還想利用這次機會品嚐逢甲夜市的美食，包括地瓜球、臭豆腐、麻油雞佛、蚵仔煎等。而鄭照新也當場允諾會滿足團員的點菜。

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鄭照新說，晚會31日晚上7時開唱，多組偶像歌手輪番演出到元旦凌晨1時，接近午夜倒數時刻，將安排188秒高空煙火秀，近百種煙火花色排列組合，展演面寬長達250公尺，要給市民滿滿的幸福感。

交通部分，葉昭甫說，這次規劃市府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線4條免費接駁路線，開往會場的發車時間為31日下午5時到11時30分，離開會場的發車時間為晚上10時到隔天凌晨1時30分，班距約10到15分鐘1班。另有捷運、台鐵及行經周邊的公車，也會配合晚會延後收班。（編輯：郭諭儒）1111220