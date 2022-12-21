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台南水道博物館百年煙囪基座 變身耶誕經典場景

2022/12/21 14:27（12/21 15:16 更新）
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台南山上花園水道博物館以園區內的百年煙囪基座搭配裝置藝術，打造民眾印象中耶誕老人鑽煙囪送禮物的經典場景。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月21日
台南山上花園水道博物館以園區內的百年煙囪基座搭配裝置藝術，打造民眾印象中耶誕老人鑽煙囪送禮物的經典場景。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月21日
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南山上花園水道博物館以園區內的百年煙囪基座，打造民眾印象中耶誕老人鑽煙囪送禮物經典場景，耶誕老人立牌及麋鹿雪橇裝置藝術，搭配正值花期的白雪木，讓遊客感受過節氣氛。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，山上花園水道博物館因為夜間沒有開放，沒有像其他景點一樣規劃設置可以點燈的耶誕樹，但仍配合節慶氣氛，在園區播放應景音樂，也利用既有元素打造耶誕專區。

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館方人員指出，耶誕老公公駕著麋鹿雪車，從煙囪鑽到家裡送禮物給孩子，是許多人對耶誕節印象的經典場景，因此利用園區內的百年煙囪基座，規劃滿帶禮物的耶誕老人與麋鹿車廂裝置藝術，希望讓遊客有不一樣的體驗。

館方人員指出，園區內栽種的白雪木目前正值盛開期，步道旁一蓬蓬的白色花朵，預計將持續綻放到農曆過年期間，讓遊客宛如置身雪景中，加上淨水池區的櫻花陸續開花，是民眾在這段時間賞花踏青好去處。（編輯：謝雅竹）1111221

#台南市政府文化局
#百年
#水道博物館
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