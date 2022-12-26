新北推再生料環保兩用袋 獲環保署標章認證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市新推兼具購物袋及專用垃圾袋功能「再生料環保兩用袋」，原料中50%以上的比例使用國內產出回收塑膠，並獲行政院環境保護署環保標章認證，以落實環保理念。

新北市政府環保局發布新聞稿表示，新北市為提高資源回收率，降低垃圾處理量，垃圾清除處理費採隨袋徵收方式，民眾丟垃圾須使用專用垃圾袋，並於民國102年推出一袋兩用政策，提供忘記自備環保袋購物的民眾選用具購物袋及垃圾袋功能的環保兩用袋，以達減塑效果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局指出，為落實環保理念，新推「回收塑料」製作而成的「再生料環保兩用袋」，以期從源頭減少塑膠使用量，製作的原料至少使用50%以上的再生料，所使用的回收塑膠來源皆為國內產出。

環保局表示，「再生料環保兩用袋」獲環保署環保標章認證，袋身印有「一片綠色樹葉包裹著純淨、不受污染的地球」圖示，象徵「可回收、低污染、省資源」的環保理念，但也提醒，環保兩用袋仍是購物未攜帶環保袋時的替代品，再次呼籲民眾應養成自備購物袋的好習慣，一起減塑愛護地球。（編輯：陳仁華）1111226