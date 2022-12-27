麗寶樂園跨年晚會 大甲警規劃進散場路線防塞車

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）2023台中麗寶跨年演唱會31日晚間9時登場，活動至翌日凌晨1時，大甲警分局規劃交通疏導措施，提供活動進場、散場替代路線，避免大量人車湧入，造成回堵狀況。

迎接2023年，麗寶樂園渡假區12月31日舉辦台中新站麗寶跨年晚會，有熊仔、琳誼、原子少年等藝人演出，還有摩天輪動畫秀，吸睛的330秒高密度環狀璀璨煙火秀，倒數迎新年。

為避免大量人車湧入，大甲警分局規劃活動進場、散場替代路線，大甲警分局今天透過新聞稿表示，往麗寶樂園行駛路線部分，可由國道1號后里交流道往外埔方向下匝道路段，若遇壅塞回堵，民眾可於下交流道後左轉眉山路繞行甲后路、月眉東路後進入園區停放車輛。

如行駛國道1號，可於國道1號台中系統接國道4號，下國道4號神岡交流道接后神路、月眉東路一段至活動會場；行駛國道3號車輛，可於國道3號中港系統接國道4號，下國道4號神岡交流道同樣由后神路、月眉東路一段到活動會場。

活動散場時，可利用后神路，由國道4號神岡交流道轉國道1或3號，由於國道1號后里交流道鄰近活動會場，民眾常因導航最短路程，而造成上交流道前壅塞現象，建議勿直接行駛國道1號后里交流道，可避開車潮。（編輯：謝雅竹）1111227