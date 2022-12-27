彌聲音樂展演空間指遭刁難 竹市警：執法有據

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市音樂展演空間彌聲Mixing studio負責人林冠宇向媒體投訴，指日前在展演空間進行不插電類型音樂演唱會時，遭警盤查、刁難。警方今天回應，員警執法有據，過程無過當。

林冠宇日前向媒體投訴指出，10日展演空間進行不插電類型音樂演唱會，但在表演結束後，竟有員警帶隊以有人檢舉從事犯罪行為為由稽查，甚至驅趕與任意盤查在店外等候入場簽名的樂迷，質疑是否有執法不正當性或有其他隱情。

新竹市警察局第一分局今天發聲明稿表示，西門派出所於10日晚間8時許接獲民眾舉報，指彌聲工作室有妨害安寧情形，所長黃明祥率員前往了解，依社會秩序維護法規定調查，並勸止業者降低音量，避免妨礙周邊住戶安寧，強調員警執法有據，過程亦無過當。

警方指出，經查看後，彌聲工作室位於地下1樓，僅有1處出入口、另有一處緊貼牆壁不鏽鋼逃生梯，當時舉辦演唱會時現場約有250人，依據防空避難設施相關規定，該場地只能容留約78人，現場明顯過度擁擠。

警方表示，當時有排隊民眾已溢流至店外道路上，為防止發生踩踏或其他公安事件，於是向排隊民眾宣導地下室空間有限，為了安全起見勸導民眾離開、勿再進場，以避免發生危害。

警方強調，當天警方僅進入地下室查看，並未影響活動進行，更未對演出人員及現場觀看民眾盤查。

警方指出，另有關彌聲工作室是否違反相關法令部分，已函報新竹市政府辦理稽查，經市府邀集消防局等單位辦理聯合稽查後，發現彌聲工作室違反建築法相關規定（未變更建築物結構），責令業者應依規向相關單位辦理建築物安檢申報。（編輯：李錫璋）1111227