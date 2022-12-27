南投8餐廳聯手推廣特色年菜 邀民眾選購吃圍爐

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投物產豐富，餐廳常將特色農產品烹飪成一道道美饌佳餚，為推廣地方特色年菜，縣府今天在大廳辦理行銷推廣會，邀民眾踴躍選購來圍爐過好年，也歡迎春節來賞花燈、泡溫泉。

迎接春節，南投縣政府今天舉辦地方特色年菜行銷推廣會，這是南投縣長許淑華就職後首場公開行程，她變身「總舖師」邀全國民眾訂購南投特色餐廳年菜，也歡迎來欣賞南投燈會、水舞、無人機演出，今年初大受歡迎的「卡娜赫拉的小動物」配合兔年主題將再現身。

許淑華致詞表示，南投有豐富、高品質農特產品，縣府今年鼓勵縣內餐廳業者將這些農產入菜，烹調成特色年菜佳餚，日月潭國家風景區管理處也攜手國立暨南國際大學打造「風土南投」品牌，盼以在地食材呈現屬於南投的風味，配合活動將抽出10份風土南投伴手禮。

縣府表示，年菜推廣會由南投縣烹飪商業同業公會邀南島會館、家味香客家廚房、成都生活美食館、饗富餐廳、田媽媽小半天風味餐坊、金都餐廳、涵碧樓、明園川菜餐廳共襄盛舉，業者除在縣府展示色香味俱全的特色年菜、外帶年菜，更以走秀方式介紹自家菜餚。

涵碧樓表示，養生富貴年菜主打「閩菜狀元佛跳牆」，採用正宗佛跳牆百年名店聚春園配方，受頂級消費客群青睞；金都餐廳表示，女兒紅醉鮮蝦精選肥美白蝦，用紅棗等中藥材煮出天然甜味，再倒入在地的埔里紹興酒入味，吃起來口感彈牙、埔里酒香四溢。（編輯：張雅淨）1111227