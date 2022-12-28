遭點名為私利致分裂 曾麗燕：從未做對不起黨的事

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）國民黨在高市正副議長選舉失利，代表競逐議長的陸淑美日前發文砲轟「2位曾姓議員」為牟私利，致藍營敗選；沉默數日的前議長曾麗燕今天發文強調從未做過對不起「黨」的任何事情。

陸淑美日前在臉書發文表示，12月25日高雄市正副議長選舉，「2位曾姓議員」為牟私利，幾乎造成國民黨的分裂，導致議長之位拱手讓人，此時若無「黨紀」、若不「清黨」，只會讓忠貞國民黨員寒心。

高雄市議會今年當選的第4屆議員中，僅曾俊傑、曾麗燕2人姓曾，曾俊傑接受媒體訪問時表示，議長選舉已結束，他也已退黨，希望陸淑美輸得起、放得下。

曾麗燕則於今天上午在臉書發文表示，自己加入國民黨20餘年，自問從未做過對不起「黨」的任何事情，今年選舉期間更不顧自己選情艱困，義無反顧輔佐市長候選人柯志恩，拉抬同黨議員選情，「至少對黨我盡力了」。

曾麗燕說，不回應被說默認，回應了又會被繼續作文章，希望謠言止於智者，今後對不實的言論將不再回應。

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她說，陸淑美代表國民黨參選議長，結果不如意難免有情緒，她可以理解，但也希望陸淑美盡快打起精神，團結對內、炮口對外。議長選舉投票，她的行動已證明一切，國民黨28票均票票入匭，其他不需要再多做解釋，清者自清。

曾麗燕還說，希望黨團高層領導，出來呼籲黨內團結，勿再用清黨、抓戰犯等口號行內鬥之實。黨內議長選舉失利已是事實，她願配合黨高層共同檢討敗選原因，唯有不斷的檢討、反省再進步，國民黨的未來會更好。（編輯：黃世雅）1111228