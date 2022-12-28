北捷市府站口跨年設淨空緩衝區 防樓梯上推擠

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台北捷運公司28日表示，跨年晚會當天，將在市政府站2號出口、台北101/世貿站5號出口劃設一公尺寬的淨空緩衝區，將管制範圍往外推，避免排隊人潮在樓梯上發生推擠。中央社記者陳昱婷攝 111年12月28日

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市跨年晚會將至，由於韓國梨泰院踩踏事件殷鑑不遠，北捷將在市政府站2號出口、台北101/世貿站5號出口劃設1公尺寬的淨空緩衝區，避免人潮在樓梯上發生推擠。

台北捷運公司今天上午舉行跨年疏運宣導記者會，站務處長胡正倫說明，此次跨年，北捷將循往例營運42小時不收班，並在重點車站加派440名人力協助引導。

胡正倫指出，借鑑梨泰院事件，跨年當天晚上將首次在人潮最多的市政府站2號出口、台北101/世貿站5號出口設置寬1公尺、長5公尺的淨空緩衝區，將管制範圍往外推，避免排隊人潮在樓梯上發生推擠。

胡正倫說，由站長、站務員、司機員及維修員組成的「潮天團」也會在市政府、台北101/世貿、象山及國父紀念館4個車站的7個重要出口，以輕鬆活潑的方式紓解現場排隊人潮情緒，並呼籲民眾不要推、不要擠，維持進站秩序，確保安全。

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北捷表示，31日晚間7時起，跨年晚會的主要路線板南線及淡水信義線將會以最密班距行駛，約每2到3分鐘一班車，其他路線也會視人潮狀況彈性調整班距，且鄰近活動現場的車站將適時過站不停，請旅客提早下車。

北捷指出，為完成疏運任務，全系統包含運務、清潔、保全及捷警等預計投入約2800人，包含在台北車站、市政府站、台北101/世貿站及象山站加派的印尼、越南及菲律賓籍服務志工。（編輯：張銘坤）1111228