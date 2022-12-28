元旦假期後竹南頭份區域停水 影響近4.5萬戶

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）台灣自來水公司中區工程處為辦理東興水廠沉澱池改建工程，苗栗縣竹南、頭份地區32個里，自112年1月4日上午9時至1月5日上午8時停水施工，估計影響戶數近4.5萬戶。

台灣自來水公司第三區管理處今天發布新聞稿表示，為辦理「東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程」，直徑1350mm新舊管線連絡改接，112年1月4日上午9時至112年1月5日上午8時止，停水施工，共計23小時（含恢復供水時程）。

水公司指出，停水區域涵蓋苗栗縣竹南鎮及頭份市共32個里，影響戶數約4萬4600餘戶。

竹南鎮停水區域為照南里、龍鳳里、天文里、聖福里、龍山里、開元里、中美里、中華里、正南里、竹南里、中港里、中英里、新南里、公義里、大埔里、竹興里、營盤里、大厝里、佳興里、港墘里、海口里、頂埔里（京元電子） 、崎頂里、山佳里。

頭份市停水區域為文化里、合興里、中興里、後庄里、蟠桃里、東庄里（中央路以左）、山下里（文化街以左）、田寮里（民族路以北）。

水公司提醒影響地區用戶留意及提早儲水備用，停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警。（編輯：李錫璋）1111228