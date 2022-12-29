新北推動技職教育國際化 未來4年投入8億元

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市教育局今天表示，未來4年將投入新台幣8億元啟動技職教育國際化，除「金手獎」等技藝競賽人才培訓，也將擴大美國、日本及澳洲路線，前往國外跨域學習及國際產業見學。

新北市政府教育局今天舉辦111年技藝技能感恩餐會，鼓勵及肯定獲獎選手及指導老師，同時宣布未來4年將投入比目前翻倍的經費，以4年8億元全面技職教育國際化，以培育頂尖人才。

教育局技職教育科長江彥廷接受中央社記者電訪表示，為鼓勵技職學校師生爭取佳績，市府除獎勵金，也規劃「金手獎」國際見學，推薦學生赴美國矽谷深化學習、技職學校雙聯學制、全面公立技職與高中國際學校認證等。

江彥廷說，明年度經費擴充後，主要用在擴大技藝競賽選手培訓，及工業、花藝等青少年技職教育培訓。

另外，原僅全額補助5大類技藝競賽獲得金手獎前3名學生及指導教師出國，將擴大美國、日本、澳洲等路線，補助國際及全國技能競賽青少年及青年組前3名學生及指導教師，其餘部分補助，鼓勵參與赴國外跨域學習及國際產業參訪見學。

市長侯友宜在餐會致詞時表示，推動技職教育邁向國際化，新北技職教育連續5年都拿到全國特優，經費增加後，讓新北的技職教育能與美、日、澳同步接軌，以培育更多的國際人才。

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教育局統計，新北市今年在技藝技能競賽，共奪得10金、5銀、11銅，43座金手獎及75名優勝，共有168人次獲獎；包含農業類淡水商工園藝科、工業類4職種、機器人競賽都成績優異。

教育局說，瑞芳高工、新北高工的電腦硬體裝修及建築製圖，樟樹國際實中的家事類飾品製作、服裝製作；商業類的穀保家商文書處理、網頁設計職種，都獲得金手獎優異成績。（編輯：李錫璋）1111229