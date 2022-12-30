更多編輯台推薦新聞：
足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世
運動

足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮布農族人領8000元生態薪水 通報黑熊出沒雞寮成獎勵首例
首頁 / 地方

桃補助5歲學費、國中小營養午餐 112年2月上路

2022/12/30 16:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市教育局今天表示，預定自111學年度第2學期起，實施補助5歲幼兒學費，以及公私立國中小免費營養午餐政策，落實桃園市長張善政選前承諾，減輕家長負擔。

桃園市政府教育局今天發布新聞稿表示，預定自111學年度第2學期起，發放「5歲幼兒免學費」的公私立幼兒園大班教育助學金（補助學用品費用）；相關經費由幼兒園協助家長檢附相關資料，向教育局提出申請，並由教育局統一直接撥入家長帳戶。

教育局說明，「5歲幼兒免學費」政策，市府補助每名幼兒園大班幼生新台幣9000元，1學年補助1次，補助經費計算基準以公幼每月繳費1000元，1學年以9個月計算，私幼比照公幼繳費額度；預估受惠人數公私立幼生總計2萬2065人，所需經費預估1億9858萬5000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育局也說，預定自111學年度第2學期起，實施國中小免費營養午餐政策，補助公私立國中小學生午餐每餐上限45元，且提供3章1Q安心食材。

教育局說明，「國中小免費營養午餐」政策，預估受惠人數約19萬5638人，所需經費約14億元，相關經費均由市府111年度所獲配的統籌分配稅款支應，並於112年春節前入庫，財源因應無虞；112年度將提墊付款項後辦理超支併決算作業，以後年度循預算程序辦理。（編輯：方沛清）1111230

#桃園市政府教育局
#張善政
#桃園
張善政
啟動公共工程總體檢 張善政：優先3案百日出爐 行政院會未邀六都市長 新北與南、高市：溝通順暢
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族