桃補助5歲學費、國中小營養午餐 112年2月上路

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市教育局今天表示，預定自111學年度第2學期起，實施補助5歲幼兒學費，以及公私立國中小免費營養午餐政策，落實桃園市長張善政選前承諾，減輕家長負擔。

桃園市政府教育局今天發布新聞稿表示，預定自111學年度第2學期起，發放「5歲幼兒免學費」的公私立幼兒園大班教育助學金（補助學用品費用）；相關經費由幼兒園協助家長檢附相關資料，向教育局提出申請，並由教育局統一直接撥入家長帳戶。

教育局說明，「5歲幼兒免學費」政策，市府補助每名幼兒園大班幼生新台幣9000元，1學年補助1次，補助經費計算基準以公幼每月繳費1000元，1學年以9個月計算，私幼比照公幼繳費額度；預估受惠人數公私立幼生總計2萬2065人，所需經費預估1億9858萬5000元。

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教育局也說，預定自111學年度第2學期起，實施國中小免費營養午餐政策，補助公私立國中小學生午餐每餐上限45元，且提供3章1Q安心食材。

教育局說明，「國中小免費營養午餐」政策，預估受惠人數約19萬5638人，所需經費約14億元，相關經費均由市府111年度所獲配的統籌分配稅款支應，並於112年春節前入庫，財源因應無虞；112年度將提墊付款項後辦理超支併決算作業，以後年度循預算程序辦理。（編輯：方沛清）1111230