0到6歲市府養 高虹安：部分項目3個月內先實施

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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市長高虹安今天表示，針對0到6歲市府養相關政策，會分成短、中、長期方式推動，經初步盤點，3個月內會有幾個比較能立刻落實的項目先實施。

新竹市議會民進黨團昨天開記者會，指高虹安競選政見「0到6歲市府養」，其中，有提出要把目前每月新台幣5000元的育兒津貼，再提高1000元，而高虹安上任後又宣布將尋求財源執行，讓人質疑市府的經費來源。

新竹市新政協會理事長李妍慧昨天在記者會中表示，以目前新竹市0至6歲幼兒人數，約有3萬6000多名，市府現況是每年需自籌4億3200萬元，但因高虹安提出育兒津貼每月加碼1000元，未來若無法獲得中央補助，有關新竹市育兒津貼預算，可能高達25億9200萬元。

高虹安今天接受媒體聯訪時回應，所謂新竹市育兒津貼需超過25億元，其中18億元為中央預算，民進黨議員是以「中央完全斷炊」的情況去形容所需財源，她認為，這項政策若是全民期待的，就應想辦法解決財源等相關問題。

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高虹安說，她感謝民進黨新竹市議會黨團的監督，育兒津貼每月加碼1000元部分，已請相關局處試算經費來源，希望合法合規、不排擠中央補助的情況，盤點完後進行各局處溝通與整合，有明確規劃後就會公開說明細節。

高虹安說，針對0到6歲市府養相關政策，會分成短期、中期、長期方式推動，經初步盤點，3個月內會有幾個比較能立刻落實的項目先上路實施，未來會持續在年度預算編列時，與議員溝通、合作，一同完成相關政策。（編輯：李錫璋）1111230