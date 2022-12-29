桃機公司2023年桌曆 展現職人工作日常與專業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）桃機公司2023年「有你，好安心」桌曆，精選機場內12個場景呈現「桃機職人」工作日常及專業，期望展現出職人們對專業堅持，讓旅客感受到員工專業創新服務理念。

桃園國際機場公司今天表示，桃機公司每年都會製作桌曆供駐站單位及員工們使用，相較往年主題與人物，今年選擇較多民眾不易察覺接觸到的工作場景為題，期望展現出機場無名英雄的熱情及對專業堅持，讓旅客感受到「桃機職人」專業、創新服務理念。

桃機公司指出，桌曆內容除了航機加油作業、滑行道強化工程、航務巡檢FOD、飛機拔鞘等珍貴場景畫面，還有少見的飛航服務總台作業、行李自動分檢系統控制中心、行李處理場以及第三航廈工程等，可以說是桃園機場各駐站單位相關工作紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃機公司表示，機場在1979年開航時只有1條跑道與1座航廈，到了2019年疫情前夕，年旅運量已發展成4000萬人次以上「大聯盟級」國際機場。

桃機公司指出，公司利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間加速推動空、陸側整建工程及軟硬體設施，這段時間已完成22項、共新台幣52.1億元設施整建更新，積極蛻變迎接疫後復甦，研判明年桃機旅客量將會增加，預計為疫情前4成至5成、約2000多萬人次。（編輯：方沛清）1111229