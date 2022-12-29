更多編輯台推薦新聞：
北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆
生活

北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃機公司2023年桌曆 展現職人工作日常與專業

2022/12/29 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）桃機公司2023年「有你，好安心」桌曆，精選機場內12個場景呈現「桃機職人」工作日常及專業，期望展現出職人們對專業堅持，讓旅客感受到員工專業創新服務理念。

桃園國際機場公司今天表示，桃機公司每年都會製作桌曆供駐站單位及員工們使用，相較往年主題與人物，今年選擇較多民眾不易察覺接觸到的工作場景為題，期望展現出機場無名英雄的熱情及對專業堅持，讓旅客感受到「桃機職人」專業、創新服務理念。

桃機公司指出，桌曆內容除了航機加油作業、滑行道強化工程、航務巡檢FOD、飛機拔鞘等珍貴場景畫面，還有少見的飛航服務總台作業、行李自動分檢系統控制中心、行李處理場以及第三航廈工程等，可以說是桃園機場各駐站單位相關工作紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃機公司表示，機場在1979年開航時只有1條跑道與1座航廈，到了2019年疫情前夕，年旅運量已發展成4000萬人次以上「大聯盟級」國際機場。

桃機公司指出，公司利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間加速推動空、陸側整建工程及軟硬體設施，這段時間已完成22項、共新台幣52.1億元設施整建更新，積極蛻變迎接疫後復甦，研判明年桃機旅客量將會增加，預計為疫情前4成至5成、約2000多萬人次。（編輯：方沛清）1111229

#桃園機場公司
#桃園國際機場
#桃園國際機場公司
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族