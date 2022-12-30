2023元旦阿里山辦跨年活動 警方加強交通疏導

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）2023年阿里山日出印象音樂會明年元旦清晨在阿里山國家森林遊樂區舉行，警方表示，為了疏導交通，小型車請停園區外台18線旁臨時停車格，上午3時至下午6時可搭乘免費接駁車入園。

嘉義縣警察局交通隊今天發布新聞稿表示，2023年阿里山日出印象音樂會明年1月1日清晨5時30分在阿里山國家森林遊樂區舉行，預估阿里山公路（台18線）將出現大量車潮，警方提醒民眾配合疏導措施。

警方說，小型車請行駛過台18線88.3公里遊樂區大門往塔塔加方向路旁臨時停車格停車，嘉義林管處當天上午3時至下午6時規劃免費接駁車，遊客可在台18線89至95公里停車處搭乘至阿里山遊樂區入口。

另外，機車不可入園，須停放園區外台18線往嘉義市（下山）方向，再步行至入口處購票入園。遊覽車等大型車輛入園後在大型車迴轉場讓旅客下車，需立即駛出園區停放台18線往嘉義市（下山）方向的路旁停車位。

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警方呼籲民眾駕車上阿里山前，在平地加滿油，並檢查機件性能；另台18線阿里山公路蜿蜒曲折，切勿跨越雙黃線行駛，並注意減速慢行。參加日出活動後，請駕駛人稍事休息養足精神再下山，以免疲勞駕駛，影響行車安全。

警方表示，為紓解下山車潮，明年1月1日上午8時至下午2時將在台18線39.4K管制上山車輛進入嘉130線，僅提供下山的車輛於台18線56.7公里處進入單向通行。（編輯：屈享平）1111230