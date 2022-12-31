台南水道博物館 林間陽光灑地美景照引讚賞

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台南山上花園水道博物館近日在臉書粉絲專頁貼出一張園區美景照，陽光透過林木空隙灑在地面上，引來不少網友讚賞。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月31日

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南山上花園水道博物館近日在臉書粉絲專頁貼出一張在園區內拍攝的美景照，陽光透過樹林枝葉交錯的空隙灑在地面上，引來不少網友讚賞，文化部國家文化記憶庫也提供典藏機會。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，位於山區的水道博物館因為幅員廣大、視野遼闊，樹木植栽林立，擁有豐富自然景緻，加上園區內的百年紅磚建築及工業風室內空間，常吸引攝影愛好者前往取景，館方臉書粉專也常貼出美景照片，不少網友看到後會留言討論，甚至親自前往園區朝聖。

近日貼出的這張陽光灑在樹林間地面上的照片，可見陽光透過樹縫灑下，因給人神聖靜謐感覺，被部分網友暱稱為「聖光」。

拍攝照片的水道博物館粉專小編指出，當天上班途中行經密林區，意外發現大片陽光透過林木空隙灑落，一道道光芒令人目不暇給，立刻拿出手機拍攝，但沒過多久光線就消失了，能掌握到珍貴的時刻限定美景，真的很難得，因此貼在粉專與民眾分享。

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館方人員表示，水道博物館園區有超過9成是室外天然空間，搭配山區多變天象，早上晨曦、下午夕陽、晴天碧空、雨天彩虹，常有不同風貌出現，尤其是俗稱「耶穌光」的雲隙光，在天氣好時幾乎每天看得到，這次在樹林中拍攝出類似「耶穌光」的情境照，算是可遇不可求。

館方人員指出，這張照片刊出後引起不少迴響，多名網紅、民代造訪留言讚嘆，連國家文化記憶庫也留言指出，可以提供典藏這張照片機會，讓館方人員相當興奮，也希望遊客可找機會到園區探訪，拍出專屬美景照片。（編輯：謝雅竹）1111231