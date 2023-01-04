屏東燈節13日點燈 「光光兔」小提燈搶先亮相

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屏東燈節13日將點燈，3大燈區萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村分別以夢幻樂園、華麗巴洛克及登陸月球為主題，4日並曝光兔年小提燈「光光兔」，顛覆過往折紙樣式，改以PVC充氣玩偶。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月4日

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東燈節13日點燈，3大燈區萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村分別以夢幻樂園、華麗巴洛克及登陸月球為主題，超過40組巨型燈飾帶來奇幻華麗的城市風，「光光兔」小提燈也提前亮相。

屏東燈節活動中會發送的兔年小提燈「光光兔」，顛覆過往的摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，13日晚間在縣民公園點燈時現場發送。

屏東縣政府今天說明屏東燈節活動，縣民公園燈區高達15公尺的主燈「南境之光」，融入屏東元素，配上交響樂營造七彩燈光秀，主燈周圍也以鬱金香花朵布置，營造巴洛克式皇家庭院氛圍，讓觀賞者彷彿置身異國；縣府設置遊園小火車，免費搭乘輕鬆逛園區。

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縣府指出，萬年溪燈區以「夢幻樂園」為設計主題，打造一隻10公尺高的「光光兔」，搭配周邊粉白色系燈光，營造夢幻浪漫的氛圍感；勝利星村燈區打造成大型月球世界，結合園區的歷史建築，可愛的月兔與月球居民穿梭於其中。

縣府提及，屏東燈節將於13日正式點燈至2月28日，為了方便民眾賞燈，縣府規劃免費環狀接駁車串聯3大燈區，燈節期間每日下午5時至10時，每10至20分鐘會有1班車，從屏東轉運站發車，在春節期間及228連假還有限定的雙層巴士帶著民眾一起賞燈去。（編輯：謝雅竹）1120104